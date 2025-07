Napoli, Rafa Marin al Villarreal: è ufficiale, il comunicato

Ufficiale il prestito del difensore spagnolo, il comunicato ufficiale degli spagnoli.

Il Napoli saluta ufficialmente Rafa Marin. Il difensore spagnolo si trasferisce al Villarreal in prestito per un anno. È ciò che recita il comunicato ufficiale del club spagnolo, che ufficializza la nuova avventura dell’ex real Madrid.

Un’operazione importante per il Napoli, che si libera di un esubero e lascia spazio ai prossimi acquisti. rafa Marin aveva trovato pochissimo spazio sotto la guida tecnica di Antonio Conte.

Solo 6 presenze totali tra Serie A e Coppa Italia, di cui solo 1 da titolare in campionato. Al Villarreal punta a giocare di più, magari sperando in un ritorno a Napoli nella prossima stagione.

“Il Villarreal CF e l’SSC Napoli hanno raggiunto un accordo di prestito per Rafa Marín, che giocherà come giocatore giallo nella prossima stagione 2025/26. Il contratto di prestito per il giocatore nato a Siviglia prevede un’opzione di acquisto”, si legge nel comunicato del club spagnolo.