“Non È Corretto”: Ferrara attacca Noa Lang, che bordata!

L’ex difensore azzurro Ciro Ferrara si è espresso in toni molto critici ai microfoni di DAZN, dopo Napoli-Frosinone: nel mirino c’è il nuovo attacco da parte dell’olandese nei confronti di Antonio Conte.

“Con Allegri parlo a differenza del tecnico dell’anno scorso”, le parole dell’ex PSV che non è andato troppo per il sottile nei confronti dell’allenatore salentino. Un punto di vista, diretto e senza peli sulla lingua, che non è piaciuto nei modi a Ferrara.

“Lang è non è corretto. Non è la prima volta che lui parla in questo modo di Conte, non mi sono piaciute queste dichiarazioni, se aveva un problema con Conte doveva dirlo prima”, le parole dell’opinionista a DAZN.