De Bruyne domina Napoli-Frosinone, voti da campione: “Indossa cappello e bacchetta”

Kevin De Bruyne firma una doppietta contro il Frosinone e raccoglie valutazioni unanimi tra i quotidiani sportivi: tutti otto in pagella, da La Gazzetta dello Sport a Tuttosport, consacrano la sua prestazione come decisiva nella vittoria azzurra.
De Bruyne: da rigore e azione, il Napoli dilaga
Il centrocampista belga sblocca il match dagli undici metri, dopo un primo tentativo fallito da Hojlund. La Gazzetta dello Sport esalta il suo primo tempo: “Indossa cappello e bacchetta da prestigiatore. Illumina, segna, trascina: re Kevin edizione spettacolare“. Il Mattino descrive il suo gioco come “una valigia piena di tante cose“: ha creato, rincorso, ispirato, segnato due gol. Nel finale chiude i conti con il terzo gol dei partenopei su azione diretta.
Il nuovo ruolo che esalta De Bruyne
De Bruyne non gioca nella sua posizione abituale di trequartista, ma il Corriere dello Sport evidenzia l’impegno profuso: “Una nuova vita da mediano? Non gioca nel suo ruolo, ma l’impegno è commovente. Recuperi, invenzioni e – cosa più importante – la doppietta d’autore“. Repubblica sottolinea il passaggio da due reti in Nazionale alla prima doppietta in Serie A con la maglia azzurra. Tuttosport lo elegge MVP della gara.
La prestazione consolida il Napoli a quota 10 punti in classifica, con sei lunghezze di ritardo dall’Inter, mentre Massimiliano Allegri incassa una vittoria netta che ratifica il dominio tattico della squadra sul Frosinone.