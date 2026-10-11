Nuova frecciatina di Lang contro Conte: avete sentito cos’ha detto a Dazn?

Noa Lang torna a parlare del suo rapporto con Antonio Conte, e lo fa senza giri di parole. In un’intervista rilasciata a DAZN, l’attaccante olandese ha tracciato un confronto netto tra il tecnico della scorsa stagione e Massimiliano Allegri, suo allenatore attuale.

“L’anno scorso l’allenatore nemmeno mi parlava”, ha dichiarato Lang. “Con Allegri sento fiducia e mi dice come muovermi”.

Le parole del giocatore descrivono un cambio di clima significativo sul piano della comunicazione diretta tra allenatore e calciatore, almeno secondo la sua percezione.

L’olandese ha poi sottolineato che deve continuare così, facendo da eco alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal ritiro della Nazionale, in cui si era espresso in toni anche molto critici nei confronti di se stesso.