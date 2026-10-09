Napoli, Allegri conferma: “McTominay convocato”, poi il punto sugli altri assenti

Massimiliano Allegri comunica le novità sulla disponibilità della rosa del Napoli in vista della prossima sfida: McTominay sarà regolarmente a disposizione, ma l’allenatore azzurro registra l’assenza di altri due elementi dell’organico.

McTominay disponibile, ma non è solo

L’allenatore del Napoli ha fatto il punto sulle condizioni della squadra. McTominay rientra tra i convocati per la prossima partita. Al contempo, Allegri ha sottolineato come due giocatori non saranno disponibili, un’assenza che incide sulla profondità dell’organico e sulle scelte tattiche in vista degli impegni imminenti.

“McTominay verrà convocato, avremo a disposizione un giocatore per 20-30 minuti. Nell’arco della stagione ci sono gli infortuni, abbiamo perso Vergara e Favasuli, ma Olivera entro 4-5 giorni massimo una settimana dovrebbe essere ok. Anguissa sta recuperando”.

Poi sui rientri:

“In difesa rientra Marianucci, Beukema sta bene, Badiashile è cresciuto molto, c’è Marin, su quello non sono per nulla preoccupato. Affrontiamo una squadra come il Frosinone che sta facendo bene, corre, ha buona tecnica, ma domani dobbiamo portare a casa la vittoria per preparare bene la partita anche col Villarreal”.