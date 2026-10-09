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Napoli, Allegri conferma: “McTominay convocato”, poi il punto sugli altri assenti

Allegri durante una conferenza stampa al Napoli con microfono, indossa polo blu EA7

Massimiliano Allegri comunica le novità sulla disponibilità della rosa del Napoli in vista della prossima sfida: McTominay sarà regolarmente a disposizione, ma l’allenatore azzurro registra l’assenza di altri due elementi dell’organico.

McTominay disponibile, ma non è solo

L’allenatore del Napoli ha fatto il punto sulle condizioni della squadra. McTominay rientra tra i convocati per la prossima partita. Al contempo, Allegri ha sottolineato come due giocatori non saranno disponibili, un’assenza che incide sulla profondità dell’organico e sulle scelte tattiche in vista degli impegni imminenti.

McTominay verrà convocato, avremo a disposizione un giocatore per 20-30 minuti. Nell’arco della stagione ci sono gli infortuni, abbiamo perso Vergara e Favasuli, ma Olivera entro 4-5 giorni massimo una settimana dovrebbe essere ok. Anguissa sta recuperando”.

Poi sui rientri:

“In difesa rientra Marianucci, Beukema sta bene, Badiashile è cresciuto molto, c’è Marin, su quello non sono per nulla preoccupato. Affrontiamo una squadra come il Frosinone che sta facendo bene, corre, ha buona tecnica, ma domani dobbiamo portare a casa la vittoria per preparare bene la partita anche col Villarreal”.

 

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