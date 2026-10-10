Caprile torna nei piani del Napoli: il Cagliari lo valuta 20-25 milioni

Elia Caprile è tornato nel mirino del Napoli per l’estate 2027. Il portiere, ceduto definitivamente ai sardi nell’estate 2025 per circa 8 milioni, ha triplicato la sua valutazione.

Caprile al Cagliari: la consacrazione in rossoblù

Dopo il trasferimento al Cagliari, Caprile si è imposto come uno dei migliori portieri della Serie A. L’avvio di stagione in rossoblù è stato di alto livello: appena due reti subite nelle prime uscite e interventi decisivi hanno consolidato la fiducia della formazione sarda.

Questo rendimento ha attirato l’attenzione del mercato. Il Cagliari valuta oggi il cartellino tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra che rispecchia il salto qualitativo del portiere classe 2001 rispetto ai 8 milioni investiti un anno e mezzo prima.

Il contratto e la finestra di mercato favorevole

Il legame contrattuale di Caprile scade il 30 giugno 2029. Non ci sono trattative avviate per un prolungamento: una situazione che ingolosisce le grandi squadre.

A fine stagione il portiere entrerà nei suoi ultimi due anni di contratto. Questa configurazione rende la prossima estate il momento ideale per una big che voglia affondare il colpo senza rischiare una valutazione ancora più alta. Il Napoli monitora attentamente l’evoluzione della situazione, ma la concorrenza è fitta: Milan e Inter osservano con interesse il classe 2001 e sono pronte a contendersi il portiere a fine stagione.

Gli azzurri potrebbero giocare una partita diversa rispetto ai rivali milanesi, forti dei buoni rapporti consolidati con il Cagliari e della possibilità che il giocatore possa preferire il ritorno a Napoli. La prossima estate sarà decisiva per definire il futuro della porta azzurra, con Meret e Milinkovic-Savic in scadenza o a rischio partenza.