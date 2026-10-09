Allegri sorprende il Napoli a Castel Volturno: niente sfuriata dopo Firenze, ecco cos’è successo

Massimiliano Allegri ha scelto una strada diversa da quella che molti si aspettavano. Dopo lo sfogo nello spogliatoio al termine di Fiorentina-Napoli e i segnali di tensione emersi nelle ultime settimane, il tecnico azzurro ha accolto la squadra a Castel Volturno senza ulteriori strascichi. Un atteggiamento che ha sorpreso gli stessi giocatori.

A raccontare il retroscena è Il Mattino, secondo cui il rientro dei nazionali è stato caratterizzato da un clima decisamente più sereno rispetto alle attese. Nessuna nuova sfuriata e nessuna particolare ossessione durante il lavoro quotidiano: Allegri ha preferito archiviare quanto accaduto e concentrarsi sulla ripartenza del campionato.

Allegri, niente sfuriata a Castel Volturno

La sorpresa, dunque, è arrivata proprio dall’atteggiamento dell’allenatore. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina, Allegri aveva manifestato apertamente il proprio disappunto per una prestazione che non aveva soddisfatto le sue aspettative. Le tensioni non erano però iniziate soltanto a Firenze: anche durante la partita contro il Bologna, infatti, il tecnico aveva fatto sentire la propria voce nell’intervallo.

Per questo motivo, secondo quanto riferito da Il Mattino, diversi calciatori si aspettavano di ritrovare un Allegri particolarmente duro al ritorno dalle Nazionali. È accaduto invece il contrario.

Il tecnico ha scelto di voltare pagina

Al centro del confronto c’era soprattutto la necessità di mettere da parte le tensioni delle ultime uscite. Allegri non ha mostrato particolare ossessione durante l’allenamento e ha mantenuto toni più distesi, una scelta che ha spiazzato la squadra.

Il messaggio sembra essere chiaro: lo sfogo di Firenze è alle spalle e ora bisogna pensare al campo. Il Napoli dovrà infatti affrontare un periodo particolarmente importante della stagione, con il calendario pronto a diventare sempre più fitto e con la necessità di ritrovare continuità di risultati e prestazioni.

Il Napoli riparte: Allegri vuole risposte dal gruppo

La scelta di abbassare i toni non significa però che le richieste del tecnico siano cambiate. Allegri resta alla ricerca di una squadra più equilibrata, continua e soprattutto capace di mantenere la stessa attenzione per tutti i novanta minuti.

Il rientro a Castel Volturno ha quindi rappresentato una sorta di ripartenza. Nessuna nuova reprimenda, ma la volontà di trasformare le difficoltà delle ultime settimane in un’occasione per correggere gli errori. Adesso la parola passa al campo: sarà lì che il Napoli dovrà dimostrare di aver recepito il messaggio dell’allenatore.