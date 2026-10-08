Napoli-Frosinone, Allegri ritrova McTominay e Spinazzola: cosa filtra per il match al Maradona

McTominay torna disponibile dopo l’intervento al cuore: il Napoli recupera il centrocampista scozzese in vista della sfida contro il Frosinone di sabato sera al Maradona, con Massimiliano Allegri che conta anche su Spinazzola e Meret.

Napoli: cosa filtra per il Frosinone

La raffica di infortuni aveva ridotto drasticamente le opzioni tattiche dell’allenatore. Negli ultimi giorni la situazione si è sbloccata. McTominay ha superato le visite mediche e ricevuto l’idoneità sportiva dopo l’intervento al cuore subito a Manchester per l’ablazione cardiaca correttiva di una aritmia benigna.

Lo scozzese rientra dunque in gruppo dopo l’assenza forzata. Anche Spinazzola e Meret, fermi per infortuni e in dubbio dopo la sosta internazionale, sono a disposizione di Allegri per la sfida contro la squadra di Alvini.

Le scelte di formazione rimangono aperte. Il 4-3-3 diventa difficile da schierare con l’assenza simultanea di troppi titolari. Allegri valuta il 4-2-3-1 oppure il 3-4-2-1 come alternative.

La scelta di Allegri per la porta

Chi difenderà la porta tra Meret e Milinkovic-Savic? Meret è sempre stato considerato il titolare, ma le prestazioni del serbo nelle occasioni in cui è sceso in campo sono state costantemente sopra la sufficienza. L’allenatore dovrà decidere come bilanciare affidabilità e continuità con le prestazioni recenti.

Il Frosinone arriva al Maradona da rivelazione di stagione. Allegri dispone ora di più risorse per affrontare la gara di sabato, ma la gestione tattica e dei portieri resterà centrale nelle sue scelte finali per la sfida.