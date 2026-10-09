Napoli, Allegri in conferenza: serve consapevolezza, non ansia da prestazione

Massimiliano Allegri chiede equilibrio mentale agli azzurri: l’allenatore del Napoli sottolinea l’importanza di affrontare le partite senza pressioni eccessive, focalizzandosi sulla solidità tattica piuttosto che sull’ansia da risultato.
L’approccio di Allegri: cosa rimprovera
L’allenatore ha identificato un aspetto specifico su cui intervenire: non tollera atteggiamenti che tradiscano insicurezza o precipitazione. Allegri privilegia una mentalità di controllo, dove ogni giocatore conosce il proprio compito e lo esegue con consapevolezza. La gestione emotiva della squadra rappresenta, secondo le sue parole, un fattore determinante per evitare cali di concentrazione.
Il messaggio ai giocatori
L’allenatore ribadisce che la prestazione non deve essere cercata attraverso la frenesia, ma costruita su fondamenta tecniche solide. Questo approccio riflette la filosofia di Allegri, orientata verso una progressione graduale e controllata. La squadra deve acquisire fiducia nei propri mezzi senza dipendere da variabili esterne come il clamore o le aspettative immediate.
Il Napoli continuerà a lavorare su questa mentalità nelle prossime settimane, con Allegri che monitorerà attentamente la capacità della squadra di mantenere lucidità tattica e serenità gestionale durante le competizioni.