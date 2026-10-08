Possibile occasione per Badiashile dal 1′ contro il Frosinone: Allegri lo ha studiato nella sosta!

Benoit Badiashile potrebbe debuttare dal primo minuto in Napoli-Frosinone. Durante la pausa per le Nazionali, Massimiliano Allegri ha seguito attentamente il difensore francese in allenamento, valutando le sue possibilità di schieramento nella sfida di sabato. A riportarlo è Il Roma.

La chance per il francese nella gestione del tour de force

Il calendario che inizia sabato impone un carico di lavoro intenso. Allegri dovrà ruotare l’organico per non sovraccaricare i giocatori abituali. In questo contesto, Badiashile rappresenta un’opportunità concreta per distribuire il minutaggio in difesa. La sosta nazionale ha permesso al tecnico di osservare il francese con continuità, lontano dalle pressioni della competizione.

Badiashile possiede qualità solide nella marcatura, elemento rilevante nella costruzione difensiva che Allegri intende sviluppare. La partita contro il Frosinone offre il contesto ideale per testare le sue condizioni e il suo inserimento tattico nella formazione partenopea.

Il possibile cambio modulo

Allegri sta pensando anche ad un possibile passaggio alla difesa a tre, specialmente dopo gli infortuni di Olivera e Favasuli nella sosta che non permettono alternative sulle corsie esterne. Per questo, il francese, potrebbe essere un elemento importantissimo per il Napoli.

Arrivato in estate, non ha convinto nell’ingresso in campo contro l’Inter, facendosi trovare impreparato sulla rete nerazzurra. Ora però ha l’occasione di rispondere positivamente a quel momento: non a caso, è stato ingaggiato per alzare il livello della rosa.