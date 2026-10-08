McTominay, lo staff tecnico spinge già per il weekend: le sue condizioni

Scott McTominay si prepara al ritorno in campo dopo l’intervento di ablazione cardiaca sostenuto un mese fa. Il centrocampista scozzese ha già ottenuto l’idoneità sportiva e lo staff tecnico del Napoli punta a includerlo tra i convocati per la sfida di sabato sera contro il Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona.
McTominay: il rientro graduale tra Serie A e Champions
Secondo quanto riporta Tuttosport, il percorso di reinserimento del calciatore seguirà una logica prudenziale. Sebbene lo scozzese debba ancora ritrovare il miglior ritmo partita dopo l’assenza prolungata, la convocazione per il match casalingo rappresenta un primo passo verso la piena operatività. Più probabile, tuttavia, il suo impiego effettivo tre giorni dopo, nella trasferta di Villarreal per la seconda gara di Champions League, quando gli azzurri affronteranno una sfida decisiva per orientare il cammino europeo.
La scelta dello staff tecnico di dosare il rientro di McTominay rispecchia la necessità di gestire il recupero con attenzione, evitando rischi legati al ritorno troppo affrettato dopo un intervento di questa portata. La partita contro il Frosinone potrebbe così servire come banco di prova per verificare le condizioni fisiche del centrocampista, mentre la Champions League rappresenterebbe il contesto più naturale per il suo reinserimento tattico completo.