Napoli, tre ai box: Vergara out almeno quattro settimane, il punto su Anguissa e Alisson Santos

Antonio Vergara rimarrà fuori almeno quattro settimane: l’infortunio del centrocampista azzurro è il più critico tra i tre giocatori attualmente indisponibili in casa Napoli.
Vergara verso il rientro con la Lazio
Secondo ‘Tuttosport’, il recupero di Vergara punta all’8 novembre, giorno della sfida contro la Lazio. I tempi dipenderanno dall’evoluzione clinica, ma la finestra individuata è quella della prossima sosta nazionali. L’assenza del mediano rappresenta una perdita significativa nel centrocampo napoletano durante il periodo di riabilitazione.
Anguissa e Alisson Santos verso il Venezia
Frank Zambo Anguissa e Alisson Santos hanno tempi di recupero più brevi rispetto a Vergara. Secondo la medesima fonte, entrambi dovrebbero rientrare in gruppo per la gara con il Venezia, che precede il big match laziale. La loro disponibilità accelererebbe i tempi di rientro rispetto al centrocampista, consentendo a Massimiliano Allegri una gestione più articolata del reparto mediano.