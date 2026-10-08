McTominay, il nodo rinnovo blocca il Napoli: Real Madrid alla finestra

Scott McTominay e il Napoli non trovano intesa sul rinnovo da mesi. Secondo Il Mattino, lo stallo contrattuale apre scenari di mercato concreti già a gennaio, con il Real Madrid che ha sondato l’entourage del centrocampista.
McTominay: il rinnovo fermo e i rischi di cessione
La trattativa per prolungare il contratto del centrocampista scozzese si trascina senza esito. Come rivela Il Mattino, entourage e dirigenza partenopea non riescono a trovare un accordo. Senza un rinnovo firmato, il rischio di un’accelerata nella partenza del giocatore diventa concreto, trasformando gennaio in una finestra di mercato pericolosa per gli azzurri.
Il Real Madrid ha mosso i primi passi, effettuando un sondaggio con l’entourage di McTominay. Non solo i Blancos: secondo Il Mattino, altre squadre della Premier League potrebbero approfittare dello stallo contrattuale per presentarsi alla porta del Napoli. La situazione rimane fluida e dipenderà dalle scelte della dirigenza partenopea.
La mossa di Manna e Allegri: veto o rinvio?
Giovanni Manna, il direttore sportivo del Napoli, potrebbe decidere di vietare categoricamente la partenza di McTominay a gennaio. Secondo Il Mattino, questa linea potrebbe arrivare anche su indicazione di Massimiliano Allegri.
Se il veto scattasse, ogni discorso sulla cessione verrebbe rinviato all’estate 2027, con la speranza che nel frattempo il rinnovo trovi una soluzione. In assenza di accordo entro giugno, il trasferimento diventerebbe inevitabile. La prossima mossa spetta a Manna: blindare il centrocampista nel mercato invernale oppure lasciare aperta la porta a giugno, quando il Real Madrid e i club inglesi potrebbero tornare alla carica con offerte concrete.