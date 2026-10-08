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Napoli, pronta la difesa a tre studiata da Allegri: Di Lorenzo verso l’esclusione?

Giovanni Di Lorenzo in maglia Napoli grigia con sponsor MSC durante una partita

Massimiliano Allegri prepara il Napoli al ritorno in Serie A con una difesa a tre contro il Frosinone, riprendendo una delle sue soluzioni tattiche consolidate.

Il terzetto di difesa: Beukema, Rrahmani e Rafa Marin

Secondo La Repubblica, il terzetto difensivo sperimentato finora negli allenamenti è composto da Beukema, Rrahmani e Rafa Marin. La linea ha già trovato continuità nelle sedute di preparazione, offrendo a Allegri una base solida su cui costruire la strategia tattica per la gara contro i ciociari.

Di Lorenzo rappresenta un’alternativa concreta: il terzino potrebbe sostituire Beukema lasciando invariati i due centrali. La scelta definitiva dipenderà dalle valutazioni dell’allenatore nelle ultime ore di lavoro.

Rafa Marin con la maglia del Napoli numero 16 durante una partita
Rafa Marin in azione con la maglia rossa del Napoli

Corsie laterali: Politano e Spinazzola

Sulle fasce, Politano e Spinazzola sono candidati a garantire sia la spinta offensiva che la copertura difensiva. La combinazione risponde alla necessità di equilibrio richiesta da una difesa a tre, che necessita di laterali dinamici e affidabili in entrambe le fasi.

La rifinitura precedente la partita fornirà a Massimiliano Allegri le ultime indicazioni per formalizzare la formazione definitiva del Napoli contro il Frosinone dopo la pausa per gli impegni internazionali.

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