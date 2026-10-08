Napoli, pronta la difesa a tre studiata da Allegri: Di Lorenzo verso l’esclusione?

Massimiliano Allegri prepara il Napoli al ritorno in Serie A con una difesa a tre contro il Frosinone, riprendendo una delle sue soluzioni tattiche consolidate.

Il terzetto di difesa: Beukema, Rrahmani e Rafa Marin

Secondo La Repubblica, il terzetto difensivo sperimentato finora negli allenamenti è composto da Beukema, Rrahmani e Rafa Marin. La linea ha già trovato continuità nelle sedute di preparazione, offrendo a Allegri una base solida su cui costruire la strategia tattica per la gara contro i ciociari.

Di Lorenzo rappresenta un’alternativa concreta: il terzino potrebbe sostituire Beukema lasciando invariati i due centrali. La scelta definitiva dipenderà dalle valutazioni dell’allenatore nelle ultime ore di lavoro.

Rafa Marin in azione con la maglia rossa del Napoli

Corsie laterali: Politano e Spinazzola

Sulle fasce, Politano e Spinazzola sono candidati a garantire sia la spinta offensiva che la copertura difensiva. La combinazione risponde alla necessità di equilibrio richiesta da una difesa a tre, che necessita di laterali dinamici e affidabili in entrambe le fasi.

La rifinitura precedente la partita fornirà a Massimiliano Allegri le ultime indicazioni per formalizzare la formazione definitiva del Napoli contro il Frosinone dopo la pausa per gli impegni internazionali.