Napoli, la protesta di Lobotka: “Il calendario è massacrante!”

Il Napoli sta per tornare! Per la gioia dei tifosi azzurri e di tutti gli amanti del campionato, la Serie A ricomincerà e, anzi, riempirà (quasi) tutti i giorni della settimana, con 9 gare ravvicinate, compresi gli impegni europei. Chi ne risente, però, è sempre l’atleta, come Stanislav Lobotka.

Lobotka si lamenta del calendario: “Sono solo un umano…”

Il Napoli deve farsi trovare mentalmente e fiscamente carico ad affrontare il tour de force in vista, con 9 gare in programma a distanza di pochissimi giorni tra loro. Tuttavia, questa carica non sarà così facile da trovare, soprattutto nel caso dei giocatori che sono stati fortemente sollecitati dagli impegni con le proprie selezioni nazionali, come Stanislav Lobotka. Il mediano azzurro ha fortemente protestato per il calendario fitto, palesando tutta la sua stanchezza.

Ecco le sue parole a Sport24.sk, media slovacco:

“Anche se vengo pagato bene per giocare a calcio… sono pur sempre solo un essere umano. Sento la fatica fisica e anche quella dei voli. Anche se si tratta solo di giocare un’ora e poi vieni sostituito, la stanchezza si fa sentire. Si potrebbe dire che la pausa per le nazionali aiuterà. Ma non so se lo farà davvero. Abbiam 9 partite con i club prima della prossima sosta. Giochiamo ogni tre giorni, quindi il calendario è massacrante. Possono pagarti quanto vuoi, ma lo stress è il tuo, del tuo corpo. Basta vedere infatti quanti giocatori si sono infortunati in Nazionale”.

Il suo impiego con la Slovacchia

La protesta di Lobotka è più che lecita, dato l’altissimo grado di sollecitazione a cui i giocatori sono sottoposti nel corso delle cosiddette “soste”, dove in realtà le Nazionali risucchiano moltissime energie psico-fisiche. Infatti, dal 26 settembre al 6 ottobre, il regista del Napoli ha disputato 4 gare complete da 90′, trascinando la sua Slovacchia al primo posto del girone di Nations League. Insomma, si gioca tanto e non c’è tempo di riposare: Allegri vorrà un Lobotka pronto all’azione!