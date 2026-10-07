Napoli, nove partite in un mese: Allegri prepara la staffetta Hojlund-Lucca

Il calendario fitto spinge Massimiliano Allegri verso una gestione oculata dell’attacco: staffetta tra Lucca e Hojlund per distribuire il carico di nove partite in circa trenta giorni.
Il tour de force: Frosinone e Villarreal in pochi giorni
Dopo la sfida al Frosinone, gli azzurri affrontano martedì il Villarreal in Spagna per il prosieguo della competizione europea. La densità del calendario non lascia margini di recupero, costringendo Allegri a ruotare le risorse disponibili nel reparto offensivo. Politano figura tra gli elementi sui quali il tecnico conta per l’impegno contro i ciociari.
Hojlund in primo piano: il ritorno dalla Danimarca
L’attaccante danese torna dagli impegni internazionali con tre gol in quattro partite con la Danimarca e un minutaggio significativo. Nonostante la forma, Allegri intende gestirlo con attenzione proprio per evitare sovraccarichi durante questa fase congestionata.
Lucca avrà modo di sfruttare gli spazi che si apriranno dalla rotazione per conquistare continuità di presenza in campo. La staffetta rappresenta una soluzione tattica funzionale al mantenimento della competitività su tutti i fronti.