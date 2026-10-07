De Bruyne saluta il Napoli: tre club MLS in corsa per il belga a parametro zero

Kevin De Bruyne lascerà il Napoli a parametro zero la prossima estate. Secondo l’esperto di mercato Ekrem Konur, il club non eserciterà l’opzione di rinnovo presente nel contratto del belga, in scadenza a giugno 2027.
De Bruyne e il Napoli: addio già deciso
I colloqui per il prolungamento sono in stallo. La società azzurra ha scelto di non rinnovare, aprendo la strada a una partenza gratuita del fuoriclasse. De Bruyne, uno dei centrocampisti più rappresentativi dell’ultimo decennio europeo, potrà quindi trasferirsi liberamente al termine della stagione senza alcun corrispettivo economico per il Napoli.
MLS: San Diego, Inter Miami e Chicago Fire sulla scia di De Bruyne
La prospettiva di ingaggiare un giocatore di questa caratura senza versare il costo del cartellino ha riacceso l’interesse della Major League Soccer. Secondo Konur, tre società americane si contendono il belga: San Diego FC, il neonato club californiano in cerca del colpo di effetto; l’Inter Miami di Beckham, che punta ad aggiungere De Bruyne alla sua collezione di stelle; il Chicago Fire, pronto a inserirsi nella corsa per offrire alla piazza un leader con una carriera leggendaria alle spalle.
Nessuna offerta ufficiale è stata comunicata finora. Il mercato estivo del 2027 potrebbe però trasformare il trasferimento in realtà, con la MLS sempre più attrattiva per campioni europei in declino di carriera o in cerca di nuove esperienze.