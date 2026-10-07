Meret può rimanere? Pastorello apre a diverse soluzioni ma confida nel legame con Napoli

Alex Meret ha mercato, ma il portiere del Napoli potrebbe restare. Secondo Federico Pastorello, agente del estremo difensore, la scadenza contrattuale non rappresenta un ostacolo insormontabile: il giocatore è talmente legato all’ambiente partenopeo che un rinnovo rimane uno scenario concreto.

L’apertura di Pastorello alle opportunità

In una dichiarazione a ‘Sport Mediaset’, Pastorello ha chiarito la posizione del suo assistito:

“Sicuramente daremo apertura per ascoltare delle opportunità che ci saranno. Se dovessi scommettere qualcosa, dico che Alex è talmente legato a quell’ambiente che non è escluso che possa restare, ovviamente se il Napoli lo vorrà”.

La dichiarazione rivela una gerarchia nelle priorità: le altre opportunità vengono ascoltate, ma non rappresentano l’esito preferito. La vera discriminante rimane la volontà del club azzurro di blindare il portiere con un nuovo accordo. Meret dunque non è sul mercato nel senso tradizionale: è disponibile a considerare proposte, ma solo qualora il Napoli decidesse di non offrire il rinnovo – il contratto è in scadenza a giugno 2027.

Il nodo della scadenza e il ruolo del Napoli

La situazione si distingue da quella di un calciatore in cerca di una via d’uscita. Meret non ha manifestato insofferenza verso l’ambiente o rivendicazioni tecniche rispetto al progetto.

L’agente sottolinea anzi il legame profondo del portiere con la piazza, elemento che raramente si traduce in pressioni verso l’addio. Il prossimo capitolo della storia dipenderà dalla decisione della società di proporre il rinnovo e dalle condizioni economiche che il club metterà sul tavolo.