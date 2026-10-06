Napoli, Vergara fuori un mese e Anguissa un mistero: le ultime da Sky sugli infortunati

Antonio Vergara sarà fuori almeno trenta giorni. L’infortunio del calciatore del Napoli è più grave del previsto e Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a lui per Frosinone, Villarreal e oltre. Le ultime anche su McTominay, Anguissa e chi recupera per le prossime.

Vergara: stop di almeno un mese

Secondo il giornalista Massimo Ugolini a Sky Sport, Vergara dovrà stare fermo almeno un mese, con una rivalutazione settimanale dei tempi di recupero una volta raggiunto quel termine. L’assenza si aggiunge a quella di tanti altri in casa Napoli fermi ai box.

Massimiliano Allegri dovrà fare i conti anche con questa dura perdita. Dopo Fvasuli e Olivera, dalla sosta internazionale è arrivata una tremenda notizie per i partenopei.

Vergara in pettorina pre-gara con logo Champions League sullo sfondo dello stadio

McTominay non pronto, mistero Anguissa

Allegri recupera Meret, Giovane e Spinazzola già per la sfida di sabato al Frosinone. McTominay domani, mercoledì 7 ottobre, svolgerà le visite d’idoneità sportiva, ma non dispone ancora dei novanta minuti nelle gambe. Su Anguissa grava invece un grande punto interrogativo: i tempi di recupero rimangono non definiti.

Nelle tre gare consecutive contro Frosinone, Villarreal e Venezia, l’allenatore del Napoli avrà effettivamente gli effettivi contati e dovrà essere bravo a trovare le giuste soluzioni e tattiche per superare questo periodo difficile.