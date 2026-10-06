Napoli, Manna pensa già al mercato invernale: due nomi per il centrocampo

Massimiliano Allegri chiede rinforzi in mediana. Il tecnico azzurro ha affrontato il tema del calciomercato di gennaio durante il confronto di ieri a Castel Volturno con il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna.

Coulibaly la priorità: il profilo cercato dal Napoli

Il centrocampo partenopeo ha bisogno di un innesto fisico e affidabile. Come rivela La Gazzetta dello Sport, il profilo ideale per gennaio è Mamadou Coulibaly del Monaco: un centrocampista giovane ma già dotato della giusta esperienza, capace di fornire solidità fisica alla mediana. Allegri e Manna hanno identificato in lui la soluzione prioritaria per rafforzare la rosa.

L’operazione risponderebbe alla necessità del club di inserire un giocatore con le caratteristiche tecniche e fisiche necessarie per il sistema di gioco dell’allenatore toscano. Coulibaly rappresenta il profilo che unisce potenza atletica e bagaglio calcistico già consolidato.

Coulibaly in possesso palla durante Monaco vs Marsiglia

Zorgane l’alternativa: il palleggiatore dell’Union Saint-Gilloise

Se la pista che porta a Coulibaly dovesse complicarsi, il Napoli ha già individuato un’alternativa. Adem Zorgane, centrocampista algerino dell’Union Saint-Gilloise, è il secondo nome sul taccuino di Manna. A differenza del monegasco, Zorgane unisce alle qualità fisiche una buona capacità di palleggio, offrendo un profilo più tecnico per la mediana azzurra.

La strategia del club per gennaio è chiara: rinforzare il centrocampo con un innesto affidabile e concreto. Il dialogo tra De Laurentiis, Manna e Allegri ha fissato le coordinate per le prossime mosse di mercato, con due candidati già individuati e due profili diversi tra loro ma complementari alle esigenze tattiche della squadra.