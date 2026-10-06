Anguissa, il Napoli prepara l’addio: separazione già a gennaio?

Frank Anguissa potrebbe lasciare il Napoligià a gennaio. Secondo La Gazzetta dello Sport, non esistono al momento le condizioni per proseguire il rapporto oltre la scadenza naturale del contratto del centrocampista.
Manna accelera: il piano per gennaio
Il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando un addio anticipato già nel mercato di gennaio. L’obiettivo è evitare di perdere il giocatore senza alcun corrispettivo economico, gestendo la situazione con tempestività. Il club intende muoversi con cautela, verificando le condizioni disponibili prima di avanzare proposte concrete.
Lo scenario di una cessione a titolo oneroso nel prossimo mercato invernale rappresenta per il Napoli l’unica strada per ricavare una cifra dalla partenza di Anguissa. Diversamente, il centrocampista potrebbe svincolarsi a giugno senza che il club azzurro incassi nulla dalla transazione.
Anguissa e il futuro al Napoli: il nodo contrattuale
La mancanza di accordi per un rinnovo ha spinto la società a considerare altre opzioni. Gennaio rappresenta la finestra temporale più concreta per trovare una soluzione che consenta al Napoli di monetizzare la cessione di un centrocampista che non rientra più nei piani tecnici del club.
Dal suo rientro dall’infortunio rimediato nella pesante stagione, non è mai tornato il calciatore che si è fatto valere in questi anni. Il camerunese, spesso bocciato nelle sue prestazioni, potrebbe giocare le sue ultime partite con la maglia del Napoli in questi mesi.