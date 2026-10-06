Napoli, aggiornamento sulle condizioni di Vergara: lesione al soleo e due settimane di stop!

Arrivato l’aggiornamento sulle condizioni fisiche di Antonio Vergara. Il classe 2003 è uscito malconcio dalla sfida di ieri tra Italia e Turchia, allarmando anche il Napoli. Quest’oggi il calciatore ha svolto delle visite approfondite per capire la dinamica del suo infortunio.

Lesione medio grado al soleo per Vergara

In un periodo già molto complicato per via di numerosi infortuni, il Napoli deve fare i conti anche con Vergara. Per lui una distrazione di medio grado al soleo destro, che lo porta a restare fuori dal terreno di gioco per due settimane. I partenopei, rimasti in apprensione dopo la fasciatura indossata al termine della sfida di ieri tra Italia e Turchia, hanno avuto conferme sul problema fisico.

Dopo aver impressionato anche con la maglia dell’Italia, resterà fuori saltando Frosinone, Villareal e Venezia, mettendo nel mirino il ritorno in gruppo tra due settimane e, di conseguenza, la sfida tra 14 giorni contro il Bodo Glimt al Maradona. Per Allegri si tratta di un’ulteriore alternativa persa, considerando già altri ko in questa sosta internazionale. Adesso il Napoli comincia ad avere i calciatori contati in alcuni reparti e, il tecnico, dovrà trovare delle soluzione per uscire da questo momento di difficoltà sia per risultati che per condizioni fisiche.