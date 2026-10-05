Napoli, anche Vergara va KO: problema al polpaccio all’esordio da titolare con l’Italia

Non c’è via di scampo, la crisi infortuni del Napoli imperversa e, anzi, peggiora col passare del tempo. L’ultimo KO è di Antonio Vergara, sostituito nel corso del match tra l’Italia e la Turchia per un problema al polpaccio.

Esordio da titolare amaro per Vergara: problema al polpaccio con l’Italia

Per Antonio Vergara non sarà un esordio da titolare indimenticabile con la maglia azzurra dell’Italia. Il centrocampista del Napoli è sceso in campo dal 1′ e ha anche disputato un’ottima gara, conclusa però nel peggiore dei modi. Infatti, all’84’ minuto il classe ’03 partenopeo è uscito dal campo per un problema al polpaccio. Al rientro in panchina, Vergara ha subito applicato una borsa di ghiaccio sul muscolo e, quando il medico della Nazionale ha approfondito le sue condizioni, l’azzurro ha fatto una smorfia di dolore, come cenno di un dolore non indifferente né legato alla stanchezza…

Sosta nefasta per il Napoli

L’infortunio di Vergara sarà oggetto di approfondimento dallo staff medico del Napoli non appena il 23enne rientrerà a casa. Si spera che possa essere solo un brutto spavento, alla luce anche degli altri infortuni rimediati da giocatori azzurri nel corso di queste settimane con le proprie nazionali. Va ricordato, infatti, il problema di Costantino Favasuli – che starà fuori un mese e mezzo – e di Mathias Olivera, rientrato anticipatamente per un problema al retto femorale.