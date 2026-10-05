Napoli, buone notizie dall’infermeria: Marianucci è tornato in gruppo

La pre-season era iniziata nel migliore dei modi per Luca Marianucci, poi l’infortunio ha stroncato tutto l’entusiasmo. Ora, però, a mesi da quel KO, c’è la luce dal fondo del tunnel: il difensore azzurro è tornato ad allenarsi in gruppo e potrà esordire contro il Frosinone.

Napoli, Marianucci torna in gruppo

Arrivano ottime notizie per il Napoli in quel di Castel Volturno: Massimiliano Allegri ha recuperato del tutto Luca Marianucci, pienamente disponibile per la prima volta sin dall’inizio ufficiale della stagione. Infatti, il classe ’04 si era infortunato nel corso della preparazione estiva, proprio mentre stava convincendo tutti. Ora, però, il peggio sembra essere passato: Marianucci è tornato in gruppo e ha svolto l’intera seduta con la squadra. Quasi sicuramente, dunque, riuscirà a strappare una convocazione verso il Frosinone.

Ma non è l’unica notizia positiva: anche Giovane, Meret e Spinazzola si sono allenati col resto della squadra, ma solo in parte. Infatti, l’altra metà della seduta giornaliera è stata dedicata al recupero e al lavoro personalizzato, per non forzare i tempi. Manca ancora un po’ e il Napoli non può permettersi altri KO.