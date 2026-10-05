Napoli, blitz di De Laurentiis a Castel Volturno: incontro con Allegri di un’ora!

Aurelio De Laurentiis ha visitato il centro sportivo di Castel Volturno in mattinata per un colloquio con Massimiliano Allegri durato circa un’ora, nel quale i due hanno analizzato il momento della squadra e discusso come invertire la tendenza negativa. A riportarlo è Sportmediaset.

Napoli: sei partite e soli due successi

Nelle prime sei partite stagionali tra Serie A e Champions League, gli azzurri hanno totalizzato due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. La trasferta di sabato contro il Frosinone rappresenta un appuntamento cruciale per il club partenopeo, che torna in campo dopo la pausa per le convocazioni nazionali con una rosa ancora parzialmente assente.

L’incontro tra presidente e allenatore si è concentrato sulla gestione della fase attuale e sulle strategie per il prossimo match serale al Maradona, disputato con effettivi ridotti a causa dei giocatori in nazionale.

Allegri in panchina durante la partita

De Laurentiis e il confronto durato un’ora

Come riportato da Sportmediaset, il patron azzurro quest’oggi è stato a Castel Volturno per ben un’ora. Il blitz ha visto un confronto con Massimiliano Allegri per invertire la rotta in questo turbolento inizio di stagione. Probabilmente, i due, hanno analizzato il momento e ragionato su come cambiare marcia sin dal prossimo match serale che si giocherà al Maradona.

Il tecnico è chiamato a rispondere sia dal punto di vista dei risultati che dal gioco, con un Napoli che sembra convincere poco in queste prime uscite. Adesso ci sono anche degli infortuni con cui fare i conti, ma Allegri dovrà essere bravo a trovare soluzione per uscire da un momento difficile.