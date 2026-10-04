Allegri studia il 3-4-2-1 per Napoli-Frosinone: Di Lorenzo verso la difesa a tre

Massimiliano Allegri prepara una variazione tattica per la sfida contro il Frosinone. Giovanni Di Lorenzo potrebbe arretrare nella linea difensiva, abbandonando il ruolo di terzino destro per occupare una posizione di centrale in una possibile difesa a tre.
Il nuovo modulo e il ruolo di Di Lorenzo
Secondo quanto riferito da ‘Il Roma’, il tecnico del Napoli starebbe valutando un sistema di gioco diverso rispetto a quello adottato nelle prime giornate. L’ipotesi è quella di un 3-4-2-1, modulo che permetterebbe ad Allegri di sfruttare caratteristiche diverse della rosa.
Di Lorenzo, finora impiegato come terzino destro, potrebbe trovarsi in una posizione più arretrata, tornando a interpretare il ruolo di centrale che aveva già ricoperto durante la precedente gestione di Antonio Conte.
Il capitano azzurro resta considerato imprescindibile da Allegri, indipendentemente dagli impegni con la Nazionale. Lo spostamento non rappresenterebbe una novità assoluta per il giocatore, avendo già esperienza nel ruolo di difensore centrale nella difesa a tre.
L’infortunio di Favasuli e lo spazio per Politano
A interferire in questa soluzione interviene anche l’infortunio di Costantino Favasuli, che riduce le alternative sulla fascia destra. In questo scenario potrebbe trovare spazio Matteo Politano, chiamato a percorrere tutta la corsia destra.
L’esterno ha già interpretato questo ruolo durante l’ultimo biennio della gestione Conte, offrendo ad Allegri una soluzione già collaudata per la nuova configurazione del Napoli.