Napoli, Hojlund non si ferma più: terzo gol con la Danimarca, Allegri lo attende

Rasmus Hojlund ieri sera è finito un’altra volta sul tabellino dei marcatori della sua Danimarca: in questa sosta è stato decisivo con 3 gol in 4 gare disputate. E, come se non bastasse, ha sfatato un tabù che andava avanti da inizio stagione: segnare senza ottenere i 3 punti.

Hojlund indemoniato: ancora in gol con la Danimarca

Questa sosta per le nazionali ha fatto benissimo a Rasmus Hojlund. L’attaccante del Napoli sta vivendo un momento di forma strepitoso, con 3 gol in queste 4 gare di Nations League disputate con la sua Danimarca. L’ultimo di questi è arrivato ieri sera contro il Galles, in una gara decisa proprio dal suo calcio di rigore per 0-1. Insomma, il momento di forma è assurdo, avendo colto l’onda delle reti segnate contro Norvegia e Portogallo (con più di qualche discussione per il suo coinvolgimento nel caso Ronaldo). Ora tornerà in Italia, con Allegri che aspetta il classe ’03 e i suoi gol per risalire la classifica.

Gol e vittoria: sfatato un tabù clamoroso

Sembra assurdo, ma ieri sera per la prima volta in stagione il gol di Hojlund è valso la vittoria della sua squadra. Infatti, contro il Galles si è interrotta una striscia di risultati negativi ogni volta che il danese metteva la palla in fondo alla rete. Infatti, nelle altre 4 occasioni precedenti (ossia contro Como, Inter, Norvegia e Portogallo) erano arrivate 4 sconfitte per la sua squadra, Napoli o Portogallo che sia. Si spera, dunque, che i suoi gol pesanti vengano premiati da ora in poi!