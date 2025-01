Serie A, svelati gli orari dalla 24a alla 26a giornata: quando gioca il Napoli

Napoli calcio ultimissime – In questi minuti, è stato comunicato il calendario di Serie A della giornata numero 24, 25 e 26: svelata la data del big match contro la Lazio.

Le ultimissime notizie legate al Napoli calcio sono perlopiù a tema calciomercato, in attesa di capire quelle che saranno le sensazioni di Antonio Conte nella conferenza stampa di vigilia del match contro la Roma, in programma per domani al centro sportivo di Castel Volturno. La sfida contro i giallorossi sarà un ulteriore banco di prova importante per la squadra partenopea, prima in classifica in attesa che venga conclusa la sfida tra Fiorentina e Inter, sospesa per il malore di Edoardo Bove.

In queste ore, la Lega di Serie A ha reso noto quando quest’ultimo match sarà recuperato, ufficializzando anche le date e gli orari delle giornate numero 24, 25 e 26, che vedrà la SSC Napoli impegnata rispettivamente contro Udinese, Lazio e Como. In particolare, il big match contro la squadra biancoceleste si giocherà in uno dei tre anticipi del sabato, mentre con Udinese e Como si terranno di domenica.

News Napoli calcio, il calendario degli azzurri dalla 24a alla 26a giornata

Ufficializzate le date e gli orari delle prossime tre giornate del campionato di Serie A, che seguiranno quello in programma domenica sera contro la Roma.

Di seguito, il programma delle tre partite in questione:

24a giornata Napoli-Udinese Domenica 9 febbraio, ore 20:45

25a giornata Lazio-Napoli Sabato 15 febbraio, ore 18

26a giornata Como- Napoli Domenica, 23 febbraio, ore 12.30

Novità anche per quanto riguarda la sfida tra Fiorentina e Inter. Questo il comunicato diffuso dalla Lega di Serie A.

“Si comunica che la prosecuzione della gara di Campionato di Serie A Enilive Fiorentina-Inter (14^ giornata), interrotta al minuto 16’ del primo tempo in data 1° dicembre 2024, è fissata per il giorno giovedì 6 febbraio 2025 alle ore 20.45”.

In seguito a questo match, i partenopei sapranno quale sarà il distacco dai nerazzurri con lo stesso numero di partite giocate (ora l’Inter ha una partita in meno, ndr).

Notizie Serie A, cosa ha deciso la Lega su Bologna – Milan

La Lega di Serie A, oltre che al calendario delle giornate 24-25-26, si è esposta anche sul recupero di Bologna – Milan, gara che non si è disputato a suo tempo per allerta maltempo.

Questa la nota diramata proprio in questi minuti: