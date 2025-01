Sorpresa Napoli, il nuovo colpo arriva dal Belgio: trattativa già ben avviata!

Ultimissime Calciomercato Napoli – Il Napoli è pronto a piazzare un nuovo colpo in entrata. Negli ultimi minuti, è stato registrato un interesse per un calciatore belga.

Sono ore caldissime in casa Napoli in chiave mercato. La società azzurra starebbe lavorando per assicurarsi le prestazioni di un calciatore di nazionalità belga. Negli ultimi minuti, sarebbero andati in scena contatti molto importante con la società proprietaria del cartellino. Si tratta di un nome a sorpresa, soprattutto dopo i tanti nomi soldati dal DS Manna.

Il Napoli vuole Amuzu: è un calciatore dell’Anderlecht

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata. Negli ultimissimi minuti, come riportato da Fabrizio Romano, esperto di mercato, il club azzurro sarebbe sulle tracce di Francis Amuzu. Quest’ultimo, è un giocatore belga di proprietà dell’Anderlecht che però ha attirato l’attenzione di tante società.

L’ala sinistra potrebbe proseguire la propria carriera in Italia. Al momento, la trattativa tra le due società è ben avviata, motivo per il quale l’epilogo finale può essere positivo. In questa prima parte di stagione, i numeri di Amuzu sono molto positivi viste le 18 presenze in campionato condite da 2 gol e 2 assist.

Il classe 1999 vanta ottime qualità fisiche e tecniche, ma ovviamente in caso di acquisto dovrà “ambientarsi” nel calcio italiano e ancor più nello scacchiere di Antonio Conte. Tale interessamento del Napoli, potrebbe in qualche modo “compromettere” l’affare Garnacho, anche se al momento non ci sono sviluppi concreti. Quindi, proprio in questa direzione, il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia potrebbe essere Francis Amuzu.