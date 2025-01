Napoli, addio a sorpresa a gennaio: “Verrà messo sul mercato da De Laurentiis”

Napoli Calcio Ultimissime – Gli azzurri potrebbero valutare una cessione a gennaio di un proprio giocatore: la scelta a sorpresa che starebbe valutando De Laurentiis

Per il Napoli calcio ultimissime arrivano dal calciomercato degli azzurri. A meno di una settimana dalla fine delle trattative, non si esclude ancora una cessione last minute. Un colpo di scena, sia per quella che è la situazione attuale in casa partenopea (rosa corta e pochi acquisti a gennaio), sia per il valore che il giocatore ha ottenuto anche sotto la guida tecnica di Antonio Conte.

In una fase così delicata della stagione, risulta incredibile pensare che il Napoli possa rinunciare ancora a qualche tassello della sua rosa, ma il mercato è imprevedibile. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, non si può escludere che la dirigenza partenopea possa procedere ancora con un’ultima grande cessione, nonostante non sia ancora arrivato il sostituto di Kvaratskhelia.

Napoli, cessione per Simeone? L’intreccio con Raspadori

A riportare la notizia sono i colleghi di Tuttosport, che nell’edizione odierna hanno fornito importantissimi aggiornamenti sul futuro di Giovanni Simeone. Secondo il quotidiano, infatti, il Torino starebbe studiando una strada alternativa per arrivare all’attaccante argentino, ritenuto il piano B a Beto, ex centravanti dell’Udinese. I granata vorrebbero sfruttare l’assist della permanenza di Raspadori, per un nuovo assalto al Cholito.

Proprio sull’ex Sassuolo, si concentra la prima parte dell’articolo di Tuttosport, che lega il futuro dei due attaccanti:

“Raspadori vorrebbe giocare di più. Su di lui c’è forte la Roma, destinazione graditissima al giocatore. Claudio Ranieri lo ha chiesto per il presente ma anche per costruire la Roma che verrà. Il problema è che De Laurentiis ha “sparato” 20 milioni pronta cassa, senza nessun altro tipo di operazione. Ma c’è di più. Antonio Conte vuole trattenerlo al Napoli, lo considera importante e presto cercherà di convincerlo a restare. Nel momento in cui Raspadori deciderà di restare, Simeone verrà messo sul mercato”.

L’assalto del Torino per Simeone: le difficoltà della trattativa

Su questa base, deciderebbe di intervenire il Torino. Nel caso in cui non riuscisse a chiudere per Beto, infatti, la priorità diventerebbe il 29enne del Napoli. All’interno del quotidiano in edicola oggi, viene spiegata la strategia dei granata.

“Il cartellino continua a perdere di valore. Sino ad un mese fa la sua valutazione, e la richiesta di De Laurentiis, era di 15 milioni. Ma rimanendo spesso fuori, questa cifra è destinata a calare; tenendolo in naftalina, il Napoli a fine stagione rischierà di vedere decisamente ridotto un capitale importante. E così il Toro potrebbe per davvero prenderlo in prestito sino al termine del campionato, se le due società non dovessero trovare un’intesa economica prima dell’ultimo giorno di mercato. Considerato che la sua carta d’identità comincia a diventare ingiallita, il Toro non è disposto a tirare fuori 15 milioni, ma circa 10 magari sì”.

Resta, ad ogni modo, un’operazione estremamente complessa. Simeone è diventato calciatore importante per Antonio Conte e Conte è diventato un allenatore importante per Simeone. L’ingresso in campo contro la Juventus lo ha dimostrato. L’argentino lotta su ogni pallone, persino da terra e con la testa. Fargli lasciare Napoli sembra un’impresa impossibile, per la gioia dei tifosi partenopei, che vogliono tenerselo stretto fino all’estate.