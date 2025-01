Alejandro Garnacho è il primo nome sulla lista del Napoli per sostituire Kvaratskhelia: sull’argentino, però, si sarebbe inserito un club di Premier League.

Detto dell’addio di Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli sta già lavorando per provare a quello che potrebbe essere il suo successore. Il georgiano in queste ore ha raggiunto Parigi dove firmerà il contratto che lo legherà alla squadra francese per i prossimi cinque anni.

Il numero 77 rappresenta ormai il passato, come ormai sottolineato anche da tanti commenti dei tifosi sui social che adesso aspetto di capire come il club investirà i soldi che arriveranno proprio dalla cessione di Kvaratskhelia.

Uno dei nomi che maggiormente si sta spendendo in queste settimane è quello di Alejandro Garnacho, attaccante del Manchester United che potrebbe lasciare proprio i red devils in questa sessione di mercato.

Il Napoli sta monitorando la situazione, ed al tempo stesso Giovanni Manna sta valutando tutte le soluzioni plausibili: Adeyemi, Chiesa ed ovviamente Garnacho sono i calciatori accostati alla squadra azzurra in queste settimane.

Calciomercato Napoli 24 – Garnacho, ora spunta il Chelsea

Secondo quanto riportato in queste ore da Sky Sport Uk, ci sarebbe anche un’altra squadra di Premier League che avrebbe messo gli occhi proprio su Garnacho: si tratta del Chelsea, che proprio in questa finestra invernale di mercato vorrebbe mettere le mani sul calciatore argentino.

I blues avrebbero messo nel mirino l’argentino, di fatto rappresentano un problema proprio per il Napoli: qualora i blues dovessero concretizzare l’interesse e provare l’affondo, per il club partenopeo potrebbero sorgere ostacoli molto importanti alla chiusura della trattativa.