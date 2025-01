Ultimissime calciomercato Napoli – Il team partenopeo sabato giocherà contro l’Atalanta, ma prima ci sono delle novità di calciomercato.

Il Napoli di Antonio Conte è atteso dal big match di sabato prossimo contro l’Atalanta. Quest’ultima, tra l’altro, arriva al match contro i partenopei dal pari contro la Juventus di Thiago Motta.

Tuttavia, in attesa della gara contro l’Atalanta, il team azzurro è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Proprio su una di queste bisogna registrare un’importante decisione.

Calciomercato Napoli, il club partenopeo ha dato il via libera per la cessione di Zerbin al Venezia: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, il Napoli ha dato il via libera per la cessione di Alessio Zarbin al Venezia di Eusebio Di Francesco. L’accordo tra i due club era stato raggiunto da tempo, ma solo ora c’è stato il sì definitivo da parte di Giovanni Manna.

Alessio Zerbin, dunque, andrà al Venezia con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Il laterale sarà un rinforzo importante per la squadra di Eusebio Di Francesco impelagata in una corsa salvezza sempre più difficile.