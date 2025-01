Calciomercato – Oltre quelle su Kvaratskhelia, i tifosi del Napoli hanno ricevuto delle notizie importanti anche su Danilo.

Il Napoli di Antonio Conte ha una gran voglia di battere il Verona di Paolo Zanetti. I partenopei, infatti, vogliono battere i gialloblù sia per confermare il proprio primato che, soprattutto, ‘vendicare’ il ko subito nel primo turno del campionato di quest’anno.

Tuttavia, in attesa della sfida di domenica prossima contro il Verona, il Napoli è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Tra le più calde bisogna inserire quella di Danilo. Proprio su quest’ultimo bisogna registrare degli importanti aggiornamenti.

Calciomercato Napoli, Danilo è molto vicino a rescindere il proprio contratto con la Juve: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il brasiliano si sta avvicinando alla squadra di Antonio Conte, visto che a breve può risolvere il suo contratto con la Juve. Una volta chiuso il proprio rapporto con la ‘Vecchia Signora’, dunque, Danilo sarebbe pronto a firmare un contratto di un anno e mezzo con il Napoli.

Nella giornata di oggi, infatti, ci sono stati dei contatti tra gli avvocati del giocatore ed i dirigenti della Juventus con l’intento di trovare un accordo per la risoluzione del contratto. Il Napoli, nel frattempo, attende il suo nuovo difensore centrale, Danilo. Anche perché Rafa Marin sta per essere ceduto in prestito al Villarreal.