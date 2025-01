C’è un nome che potrebbe portare allo scontro Napoli e Juventus: arriva dalla Premier League, Giovanni Manna ci sta pensando.

Giovanni Manna sfrutterà la sessione invernale di calciomercato per lavorare sulla difesa. Il direttore sportivo del Napoli sa bene che in casa azzurro è necessario inserire un calciatore all’interno del reparto arretrato, anche se ad oggi non è chiaro quale sarà il vero investimento di mercato.

Ieri lo stesso Manna ha parlato di Danilo ai microfoni di DAZN prima della partita contro la Fiorentina, chiarendo come ad oggi non sia corretto andare a parlare di un giocatore di un’altra squadra.

“Trovo un po’ irrispettoso parlare di mercato in questo momento, siamo in una situazione estremamente positiva. Parlare di trattative non è corretto, perché sminuisce il lavoro di un gruppo che ha fatto molto bene. Danilo è un giocatore estremamente importante che vive una situazione complicata ma siamo concentrati su noi stessi. Parlarne adesso lo trovo un po’ sgradevole”, ha detto Manna.

Calciomercato Napoli 24 – Renato Veiga offerto a Napoli e Juventus

Secondo quanto riportato in queste ore da Sportmediaset, ci sarebbe un nome nuovo per la difesa azzurra: Renato Veiga ha giocato pochissimo fino a questo momento al Chelsea, e proprio per questo il club londinese starebbe valutando la possiibilità di farlo partire, anche in prestito.

Napoli e Juventus sono state le squadre alle quali il Chelsea ha offerto la possibilità di prendere Veiga: il difensore potrebbe stuzzicare l’interesse degli azzurri per età e caratteristiche, ma pare improbabile che la società accetti di prenderlo in prestito senza aver almeno un diritto di riscatto e decidere eventualmente di puntare su di lui anche al termine di questa stagione.