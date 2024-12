Mercato Napoli, la Fiorentina può essere la chiave: coinvolti tre giocatori

Calciomercato Napoli, Manna a lavoro per provare a piazzare sia colpi in entrata che in uscita: la situazione.

La prossima giornata di Serie A vedrà Fiorentina e Napoli incrociarsi all’Artemio Franchi. I Viola, dopo il pareggio a Torino contro la Juventus di Thiago Motta, hanno l’obiettivo di chiudere il girone d’andata con 3 punti. D’altro canto, il Napoli dovrà iniziare col piede giusto il 2025 rimanendo agganciato all’Atalanta capolista. Il mercato può essere la chiave e proprio con la Fiorentina ci sono in ballo diverse trattative.

Folorunsho-Fiorentina: il punto della trattativa

Nella scacchiera di Antonio Conte, Folorunsho non è mai riuscito ad imporsi e complice alcuni problemi fisici e alcune sirene di mercato estive che lo hanno accompagnato fino alla chiusura nella scorsa finestra. L’ex Hellas Verona è considerato un vero e proprio esubero e Conte avrebbe bisogno di un fantasista in mezzo al campo.

Alla luce di ciò, la Viola si sta muovendo in questo senso per migliorare il centrocampo ed assicurarsi un giocatore che potrebbe completare il pacchetto in mezzo al campo di Raffaele Palladino. Secondo gli ultimi rumors, Folorunsho potrebbe passare alla Fiorentina grazie ad un prestito con diritto di riscatto fissato a 8-9 milioni.

Per farsì che la trattativa di mercato si completi, Cristiano Biraghi potrebbe essere la chiave per accordare i due club. L’ex Inter è ormai lontano da una permanenza a Firenze e Napoli potrebbe essere una destinazione a lui preferita. Inoltre, è stato allenato da Antonio Conte all’Inter durante la stagione 2019/20.

Calciomercato, cessione Spinazzola? Biraghi può essere la causa

Leonardo Spinazzola non è riuscito mai concretamente a trovare spazio nel Napoli di Conte. I motivi possono essere molteplici ma la causa scatenante dovrebbe essere il cambio modulo adottato dall’allenatore salentino durante il corso della stagione. Le prestazioni di Olivera, inoltre, stanno influendo sul mancato impiego dell’ex Roma.

Il 37 del Napoli potrebbe già dire addio a gennaio ma, stando a quanto trapelato, sembrerebbe non preferire la destinazione Viola. Il suo destino, però, è appeso ad un filo. Cristiano Biraghi è seguito dal Napoli e qualora questa suggestione si trasformasse in realtà, allora Spinazzola dovrà salutare il capoluogo campano.

La trattativa Folorunsho-Fiorentina è la soluzione allo sviluppo del mercato del Napoli. Dovesse decollare l’operazione con Biraghi inserito come contropartita, allora Manna potrebbe procedere nel suo intento di piazzare Spinazzola in un altro club. Una situazione che si evolverà nel prossimo mese quando si intensificheranno i contatti tra i due club.