Notizie Calcio Napoli – Il club azzurro è molto attivo sul mercato in entrata. Di seguito le ultimissime sulle idee della dirigenza.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Il prossimo 2 gennaio si aprirà la sessione invernale di calciomercato, attraverso la quale il DS Manna proverà a rinforzare la squadra. La stagione degli azzurri è partita alla grande, con Antonio Conte che ha saputo ridare brillantezza a tanti individui. Non a caso, quest’ultimi sono ai vertici della classifica della Serie A e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. A tal proposito, l’obiettivo primario è aggiungere alla squadra ulteriori pezzi da novanta.

Nelle ultime ore, è molto caldo l’asse di mercato con la Juventus. Mai come questa volta, il Napoli e il club torinese starebbero lavorando congiuntamente sui colpi in entrata. Infatti, la dirigenza partenopea avrebbe messo gli occhi su un noto calciatore bianconero. Si tratta di Danilo, il quale è ormai sempre più lontano dalla società piemontese. A tal proposito, nelle ultimissime ore, sono emersi dettagli importantissimi sul futuro del brasiliano.

Si complica l’affare Danilo: doccia gelida per il Napoli

L’approdo di Danilo al Napoli non è affatto scontato. Nelle ultime ore, il difensore brasiliano si è avvicinato sensibilmente al club azzurro, ma la trattativa non è ancora decollata del tutto. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” la società piemontese non ha alcuna intenzione di liberare il calciatore nel mercato di gennaio. Infatti, l’obiettivo è quello di ricevere un piccolo indennizzo pur di non perdere l’ex Real Madrid e Manchester City a zero.

Naturalmente, tutto ciò non trova d’accordo il Napoli. Il DS Manna, infatti, ha già incassato l’ok del brasiliano ma prima di procedere bisognerà trovare un accordo con la Juventus. Quest’ultimo, però, non è affatto scontato visto che si tratta di due club che potrebbero contendersi lo scudetto in questa stagione e non solo. Non a caso, Antonio Conte starebbe sondando anche il nome di Daniele Rugani, sempre di proprietà dei bianconeri ma attualmente in prestito all’Ajax.

Intanto, a complicare ulteriormente le cose, potrebbe essere la concorrenza molto agguerrita per il calciatore. Non a caso, Danilo sarebbe finito anche nel mirino dell’Arabia Saudita. In modo particolare, sulle tracce del giocatore ci sarebbe l’Al-Nassr, dove in panchina siede Stefano Pioli. Quest’ultimo, starebbe provando a convincere l’ormai ex capitano della Juventus, il quale però preferirebbe restare in Italia in vista dei prossimi mesi e non solo.