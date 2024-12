La cessione di Giacomo Raspadori è affare sempre più concreto: tutte le ultime notizie di mercato sul calcio Napoli

Con una manciata di partite disputate e zero gol segnati, Giacomo Raspadori potrebbe chiudere anticipatamente la sua esperienza in azzurro dopo appena due anni e mezzo. Protagonista dello Scudetto vinto con un gol pesantissimo, quello siglato a Torino contro la Juventus, poi tante, troppe prestazioni altalenanti. Ecco le ultime notizie riguardante il suo futuro e quello del calcio Napoli.

Antonio Conte ha dato le sue indicazioni agli uomini mercato azzurri: al termine della finestra invernale, il Napoli non dovrà uscire indebolito. E preferibilmente non bisogna rafforzare gli avversari. Se per il primo punto, tutti sono d’accordo, sul secondo bisognerà assumersi alcuni rischi. Come ad esempio la cessione di Raspadori, che in Italia ha sicuramente estimatori importanti, ma è utile specialmente per scambi e contropartite. E un giocatore di questo tipo fa gola a tante big.

Sulle tracce di Jack non solo l’Atalanta, ma anche Roma e soprattutto la Juventus, che ha adocchiato l’attaccante della Nazionale italiana come futuro vice-Vlahovic.

Raspadori, ecco il prezzo del cartellino fissato da De Laurentiis

Il Napoli acquistò Giacomo Raspadori nell’estate più turbolenta, ma anche quella più fortunata, che preparò l’intera rosa alla vittoria dello Scudetto. Andarono via Insigne, Mertens, Ospina, addirittura Koulibaly. Si chiuse un ciclo. E anche grazie all’ex Sassuolo se ne aprì un altro. La trattativa con i neroverdi si concluse dopo settimane di negoziazione intensa, con un prestito di un anno e il riscatto a fine stagione: un totale di circa 30 milioni spesi per l’attaccante classe 2000.

A causa dello scarso minutaggio ottenuto finora in stagione, ovviamente il costo del suo cartellino non è cresciuto. Il rischio, quindi, è che il Napoli possa perdere il giocatore ad una cifra ben più bassa di quanto speso all’inizio. Attualmente De Laurentiis valuta la cessione di Giacomo Raspadori almeno a 20 milioni di euro. A meno non si tratta. Ma sarà difficile avvicinarsi ai trenta spesi nel 2021.

Secondo Sky Sport, ci sono discorsi aperti con la Juventus per il prestito di Raspadori con la formula dell’obbligo di riscatto. Nell’affare rientrerebbe anche la cessione di Danilo. Insomma, scambio più conguaglio economico a favore del Napoli. Il difensore brasiliano è il primo uomo della lista di Manna per rinforzare il reparto difensivo. Sarà utile come jolly per tutti i ruoli dal terzino sinistro, a quello destro, fino al ruolo di centrale.