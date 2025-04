Addio Napoli e cessione in Serie A: arriva la conferma, affare definitivo

Arriva la conferma: tutto definito per la cessione in Serie A, lascerà a titolo definitivo il Napoli un calciatore.

Il Napoli continua a programmare il calciomercato estivo, che vedrà il club impegnato su più fronti. Probabile, quindi, che il club scelga di lasciar andare qualche seconda linea ritenuta non all’altezza della doppia competizione per investire su calciatori più pronti e utili per aumentare le rotazioni a disposizione di Antonio Conte. La novità di calciomercato coinvolge un calciatore in prestito, che in estate lascerà il club a titolo definitivo.

Zanoli resterà al Genoa: addio definitivo al Napoli

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, lascerà il Napoli definitivamente in estate Alessandro Zanoli. Il Genoa, club che lo ha rilevato in prestito ques’estate, ha infatti un’opzione di acquisto di 7 milioni che eserciterà, chiedendo preventivamente al Napoli uno sconto.

L’esterno genoano è stato decisivo per la vittoria di ieri del suo club contro l’Udinese, che vale una fetta enorme di salvezza per i ragazzi di Patrick Vieira, ora a quota 38 punti in classifica e lontanissimi dalla zona retrocessione.

Lascerà così stavolta definitivamente il club un calciatore che ha effettuato al sua prima presenza con la maglia azzurra in prima squadra nel 2o21, con Luciano Spalletti in panchina.

Zanoli-Napoli, finisce qui la storia

Lanciato un po’ a sorpresa a causa di qualche infortunio, il terzino stupì con un buon rendimento inizialmente. Si pensava a lui come il possibile futuro del club sulla fascia destra, ma non si è mai affermato per davvero con la maglia del Napoli, anche a causa del poco spazio a disposizione che gli è stato concesso per l’ingombrante presenza di Giovanni Di Lorenzo nel suo ruolo.

Nel 2022/2023, annata dello Scudetto, Zanoli ha passato gli ultimi sei mesi della stagione in prestito alla Sampdoria, poi retrocessa. Dopodiché, altri sei mesi in azzurro senza brillare particolarmente a cui segue un altro prestito alla Salernitana nell’ambito dell’operazione che porta al Napoli, di fatto, il suo sostituto (Pasquale Mazzocchi).

Nell’estate scorsa, è avvenuta invece la cessione al Genoa. Dopo qualche infortunio e un po’ di difficoltà iniziali, Zanoli sta emergendo in positivo sotto la guida di Patrick Vieira, che lo sta schierando con continuità praticamente sulla linea degli attaccanti. La sua esperienza genoana è pronta a continuare, come confermano i recenti rumors di mercato: la scelta migliore per tutti, per dare finalmente stabilità alla sua carriera.