“Lo scambio diventa possibile”: l’annuncio lascia tutti sorpresi!

Ci si avvicina sempre più all’inizio del mercato e in casa Napoli arriva un annuncio inerente a un possibile scambio.

Ai piedi del Vesuvio sale la tensione in vista della prossima sfida di campionato in programma tra qualche ora alle 18:00. Gli azzurri scenderanno in campo contro il Genoa allo stadio “Ferraris” nel match valido per la 17esima giornata di Serie A. Per gli uomini di Conte si tratta della penultima partita dell’anno e l’obiettivo è chiaramente quello di concludere vincendo. Oggi Genoa e poi Venezia prima dell’inizio del 2025 e del calciomercato, due match nei quali ottenere 6 punti mettendo pressione all’Atalanta (al momento prima a +2 proprio sul Napoli).

La squadra di Conte dovrà quindi puntare forte sul campionato, unica competizione in cui i partenopei sono ancora in corsa. I 35 punti maturati dopo 16 giornate sono un buon risultato ma a Castel Volturno c’è la consapevolezza che si può migliorare ancora tanto. Il nuovo anno porterà con sé miglioramenti, nuove sfide e con molta probabilità anche nuovi giocatori, già a partire da gennaio. In merito a ciò, nelle ultime ore, sta tenendo banco la voce di un possibile scambio, sul quale è arrivato un annuncio che ha lasciato tutti sorpresi.

Mercato Napoli, apertura allo scambio Raspadori-Danilo

Con l’imminente finestra invernale di mercato è inevitabile non parlare di possibili operazioni. In questi giorni stanno prendendo quota le voci di un possibile scambio tra Napoli e Juventus, con Danilo che passerebbe in Azzurro e Raspadori pronto a fare il percorso inverso. In merito a ciò ha parlato il giornalista Luca Marchetti ai microfoni di Radio Deejay:

“Danilo è il sogno del Napoli, non so se lui sia convinto però. Al momento il Napoli sta cercando di ingolosire la Juve con uno scambio con Raspadori, se il Napoli potesse farebbe questo scambio”.

L’esperto di mercato ha poi spiegato che Danilo andrebbe volentieri a Napoli a lavorare con Conte, ma non sarebbe molto convinto di trasferirsi già a gennaio. A prova di ciò l’ultima intervista post-partita del brasiliano, in cui il giocatore ha detto che un capitano non lascia la propria squadra a gennaio. Il classe 1991 sembra quindi non volersi muovere in questo periodo, anche se lo scambio con Raspadori e il rapporto non sbocciato con Motta potrebbero accelerare i tempi.

Il Napoli, vista la coperta corta in difesa, ha però bisogno di un nuovo innesto già a gennaio e si sa che Conte è molto intransigente su questi argomenti. Nei prossimi giorni si saprà di più sulla trattativa, con il Napoli che spinge per il difensore brasiliano e la Juve ingolosita dal possibile arrivo di Raspadori, pupillo di Giuntoli.