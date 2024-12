Colpo di scena nella trattativa che avrebbe dovuto portare Cristiano Biraghi al Napoli: c’è un aspetto che sta bloccando tutto.

Sembrava tutto pronto per l’arrivo di Cristiano Biraghi al Napoli, con il contestuale addio di Leonardo Spinazzola che invece avrebbe dovuto prendere la strada opposta e dirigersi verso Firenze. Uno scambio che sembrava ormai in dirittura d’arrivo, e che avrebbe permesso ai due giocatori di trovare contesti più congeniali alle loro caratteristiche.

Qualcosa, però, sembra essere andato storto: se è vero che fino a qualche ora fa la trattativa sembrava davvero ben avviata e pronta ad essere chiusa, c’è stata una brusca frenata proprio nelle ultimissime ore. Ma cosa è successo?

Calciomercato Napoli Ultimissime – Biraghi Napoli, Spinazzola ha bloccato tutto

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ad aver raffreddato la trattativa sarebbe stato proprio Leonardo Spinazzola: l’esterno non è convinto della destinazione e teme di non trovare spazio allo stesso modo.

Ecco perchè sta spingendo per restare ancora al Napoli e provare a consolidare la sua posizione in azzurro. Giovanni Manna resta vigile, il binario Napoli-Firenze non si è chiuso del tutto per quanto riguarda Biraghi.

Anche se, va detto, il giocatore della viola ha molti estimatori: uno di questi è Josè Mourinho che avrebbe fatto avviare dei contatti in tempi non sospetti, tra i dirigenti del suo Fenerbahce e la Fiorentina stessa.