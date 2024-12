Mercato Napoli Ultimissime – Gli azzurri tentano il super colpo, Manna in prima linea per regalare l’innesto a Conte: avviati i contatti.

In casa Napoli piovono importanti notizie di mercato. Alle ultimissime che discutevano dell’arrivo di un centrale di difesa in vista della finestra di gennaio, si aggiungono nuovi rumours riguardo il possibile approdo di un profilo internazionale. Si tratta di un calciatore attualmente in forza nel campionato di Premier League, competizione nella quale sta mostrando tutte le proprie doti. L’attaccante presente nella lista dei desideri di Giovanni Manna esalta la piazza napoletana, i tifosi sognano il grande innesto.

Calciomercato Napoli, Manna mette Duran nel mirino: i dettagli

Jhon Duran, attaccante colombiano di proprietà dell’Aston Villa, ruota in orbita Napoli. Stando a quanto sottolineato da Ciro Troise, giornalista de ‘Il Corriere della Sera’, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, il centravanti sarebbe seguito dal direttore sportivo partenopeo che avrebbe già intavolato i primi discorsi. Di seguito quanto sottolineato:

“Il Napoli è molto forte su Jhon Duran, colombiano dell’Aston Villa. Sono già stati avviati contatti con gli intermediari, la cifra è di 40 milioni di euro e gli azzurri potrebbero farcela con tranquillità. Si tratta di un calciatore che non andrebbe ad occupare spazio all’interno della lista di Serie A, poiché occuperebbe la casella degli under. Se Duran dovesse arrivare potrebbe prefigurarsi uno scenario di alternanza in stile Inter, con Lukaku che andrebbe a fare il campionato e Duran la Champions”.

Questa l’importante news di calciomercato che sta scatenando il popolo napoletano. Il club partenopeo è già al lavoro per potenziare la rosa in vista della prossima stagione. È pressocché prevedibile che la società apporterà importanti modifiche nel reparto avanzato: i continui rumours su Bonny e la recente bomba sull’interesse verso Duran rendono esplicita la volontà del club di rinforzare la batteria degli attaccanti.

Il punto fermo resterà Romelu Lukaku, pupillo assoluto di Antonio Conte arrivato grazie a un significativo sforzo economico. L’attaccante belga, dal proprio canto, non sta deludendo i propri tifosi, facendosi trovare sempre pronto all’appuntamento con il gol. Il numero 11 potrebbe prossimamente essere accompagnato da Jhon Duran, centravanti che ha già toccato la doppia cifra in questa stagione tra campionato e coppe. La principale caratteristica del sudamericano è riuscire a essere incisivo a gara in corso: la maggior parte delle reti realizzate, infatti, sono arrivate nelle seconde frazioni di gioco. Il Napoli sogna il grande colpo.