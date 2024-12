Parole importante quelle rilasciate da Scott McTominay ai microfoni della BBC: il centrocampista scozzese ha mandato un messaggio d’amore alla città di Napoli.

Scott McTominay è uno di quei calciatori che sta dimostrando di riuscire a fare la differenza in maniera importante. Lo scozzese è arrivato all’ombra del Vesuvio con l’entusiasmo di chi sa di essere andato incontro ad una realtà importante, e questo è quanto si evince anche dalle sue parole.

L’ex centrocampista del Manchester United, infatti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della BBC: le parole di McTominay risuonano come un messaggio d’amore lanciato alla città di Napoli ed i suoi tifosi.

Il centrocampista scozzese parla di Napoli con parole d’amore, ma anche spiegando quella che è stata una decisione importante ma al tempo stesso semplice, considerando quella che è stata la trattativa e la possibilità di arrivare all’ombra del Vesuvio.

McTominay si è lasciato andare a delle vere parole d’amore nei confronti della città, citando anche il suo compagno di nazionale Gilmour con il quale ha un ottimo rapporto.

Il centrocampista scozzese ha parlato anche degli ultimi giorni vissuti in quel di Manchester:

“Amo lo United da morire, è stata la mia vita per 22 anni e quando sono andato via ho salutato tutti e non è stato facile dire addio, ma ora sono qui e, ripeto, mi sto divertendo molto. Conoscevo la situazione legata al Fair Play Finanziario e so bene che per i club non è mai semplice prendere una decisione sui giocatori cresciuti nel vivaio.

Ma io non ho mai pensato a questo, da quando ho saputo del Napoli il mio unico pensiero era solo quello di venire qui, conoscere i tifosi, l’allenatore e sperare di far bene”.