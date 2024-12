Napoli Calcio Notizie – Prosegue il casting del direttore sportivo Giovanni Manna per il nuovo difensore da acquistare entro gennaio: ecco di chi si tratta

L’infortunio di Alessandro Buongiorno mette in crisi il Napoli. Era già previsto che il ds Manna intervenisse per l’acquisto di un difensore centrale, ma ora è urgente e serve un giocatore pronto. Tra tanti nomi, figurerebbe anche uno svincolato. Ecco le ultime notizie sul Napoli Calcio.

Danilo, Kiwior, ma anche Vitik, Ismajli, Skriniar e Bijol, che proprio contro gli azzurri ha disputato una pessima partita. Tra tutte le opzioni che starebbe vagliando il manager del club azzurro, ci sarebbe anche un italiano acquisito, brasiliano di nascita, vecchia conoscenza della Serie A.

Infatti, Luiz Felipe è un profilo che il Napoli starebbe osservando con attenzione. Si tratterrebbe di un’occasione di mercato, perché svincolato dall’Al Ittihad. E il suo vecchio manager lo sponsorizza ad Antonio Conte.

Tare su Luiz Felipe: “Forte fisicamente, ricorda Cannavaro”

In un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, Igli Tare ha parlato molto bene di Luiz Felipe, giocatore pronto a vivere una nuova avventura in Italia dopo l’esperienza in Arabia Saudita. L’italo-brasiliano ha giocato alla Lazio per tanti anni, diventando poi un punto di riferimento della squadra all’epoca allenata da Simone Inzaghi. Nel 2022 ha lasciato l’Italia per un’esperienza in Liga con il Real Betis, fino ad accettare l’offerta dell’Al Ittihad.

L’ex dirigente biancoceleste parlato così del suo vecchio acquisto:

“Parliamo di un giocatore molto forte, che è stato nel giro della Nazionale italiana. Negli anni di Simone Inzaghi alla Lazio è diventato titolare e può giocare sia nella difesa a tre, che in quella a quattro”.

Insomma, per Tare sarebbe un ottimo colpo proprio in ottica della sua duttilità. Luiz Felipe farebbe al caso di Conte anche in un passaggio alla difesa a 3, tanto cara al mister e finora ancora non sfruttata per ovvie ragioni di equilibrio. Poi l’ex ds della Lazio ha proseguito: