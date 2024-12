Sorteggi Mondiali 2026, il girone dell’Italia: svelate le avversarie per la qualificazione

Svolti i sorteggi dei Mondiali del 2026, svelato il girone dell’Italia con tutte le avversarie degli azzurri: sarà decisiva la Nations League

Questa mattina sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione ai Mondiali del 2026 e anche l’Italia è stata assoluta protagonista. Gli azzurri non ne giocano uno dal 2014, da lì due mancate partecipazioni nel 2018 e nel 2022. Nel mezzo un Europeo vinto nel 2020 e una debacle nell’ultimo torneo la scorsa estate. Ora bisognerà voltare pagina e puntare ad essere presenti in America tra due anni.

Decisiva, per quest’anno, la fase a gironi della Nations League che è servita anche a determinare le teste di serie in vista del sorteggio per le qualificazioni al Mondiale delle nazionali europee: sono teste di serie le 8 che si sono qualificate ai quarti (le prime due di ognuno dei 4 gironi della Lega A) più le migliori quattro del ranking Fifa di novembre che non sono arrivate nelle prime due del proprio gruppo.

Al Mondiale si qualificheranno le 12 vincenti dei rispettivi gruppi. Gli ultimi quattro posti si assegneranno, invece, nel doppio spareggio tra le 12 seconde e le quattro migliori di Nations (una per ogni serie) non qualificate dai gironi: eventualità, questa, su cui l’Italia non potrà contare essendo arrivata seconda nel girone.

Qualificazioni Mondiali 2026, cosa ha detto il sorteggio: le avversarie dell’Italia

Come detto, quest’anno la Nations League sarà decisiva per conoscere le avversarie nelle qualificazioni al Mondiale. L’Italia, infatti, a marzo sarà impegnata contro la Germania ai quarti del torneo e vincere o perdere quella partita sarà determinate per l’assegnazione al rispettivo girone. In caso di successo con i tedeschi, infatti, gli azzurri finiranno nel gruppo A con 4 squadre, mentre nel caso contrario ci toccherà il gruppo I con 5 squadre.

Il sorteggio ci ha detto che, in caso di successo contro la Germania i prossimi 20 e 23 marzo (andata e ritorno), l’Italia si troverà nel girone con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. Un gruppo molto abbordabile per Luciano Spalletti, che dovrà obbligatoriamente ottenere il massimo del risultato, con le partite che inizieranno a settembre 2025. Vincere in Nations League tra 4 mesi sarà quindi cruciale.

Se invece gli azzurri dovessero perdere contro la nazionale tedesca, il girone che è stato sorteggiato per la nostra nazionale prevedrà altre 4 squadre: Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Sicuramente la squadra di Haaland è quella che desta più preoccupazioni. In questo caso, le partite di qualificazioni inizieranno già a giugno, quindi solo tra 6 mesi. Non resta, dunque, che attendere.