Addio Napoli, giocatore ai saluti: che duello di calciomercato

Il calciomercato del Napoli potrebbe prendere una svolta con il calciatore vicino ai saluti, si prospetta un vero duello

Il Napoli è pronto, grazie a Giovanni Manna, a regalare nuovi innesti di mercato a Conte: il tecnico più e più volte, durante le sue conferenze stampa, ha accennato di una rosa che fa fatica a ruotare, nonostante il grande impegno dei calciatori.

Le carenze delle seconde scelte dell’allenatore ex Inter, tra tutte, si è vista durante la sida di Coppa Italia contro la Lazio, che ha condotto il Napoli verso una dolorosa sconfitta e l’uscita anzitempo dalla competizione. In occasione del match, Conte ha voluto schierare i calciatori che hanno ricevuto meno spazio.

Cambiando l’intera rosa titolare Conte ha preteso e rischiato, portando a diverse conseguenze. Nonostante ciò, i calciatori rimangono di valore unico, su cui il tecnico continuerà a contare per il restante della stagione.

Nonostante l’ottimo avvio in campionato, il Napoli interverrà sul calciomercato nella prossima finestra che si aprirà a gennaio: sullo sfondo ci sono diversi calciatori in uscita. Gli azzurri sono pronti a rinforzare la propria rosa, senza smantellarla ulteriormente.

“Non indebolirò mai il Napoli” – recentemente affermato dal tecnico. Le parole sono la prova di come il Napoli realizzerà un calciomercato di attenzione, osservando possibili occasioni per il futuro.

Spinazzola verso l’addio, il Napoli ha già il sostituto

Leonardo Spinazzola, arrivato a parametro zero dalla Roma nella scorsa sessione estiva di calciomercato, non sembra entusiasmare a pieno Conte e tifosi. Per questo motivo, l’esterno, è sulla lista dei calciatori che potrebbero lasciare Napoli.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Betis e l’Arabia Saudita sono sulle sue tracce. Il Napoli è aperto a trattare.

Le idee tattiche di Conte hanno portato Spinazzola a non avere il minutaggio sperato: arrivato per fare l’esterno a tutta fascia, ora con la difesa a 4 fa fatica ad inserirsi, anche grazie alla stagione che sta realizzando Olivera.

Come si legge dalla notizia, il Napoli ha già messo gli occhi sul suo sostituto: Biraghi, terzino della Fiorentina. Il calciatore infatti, è finito ai margini del progetto, non è stato neanche convocato per la sfida infrasettimanale in Conference League.

Biraghi sembra rientrare perfettamente nelle idee di Conte: terzino duttile anche nel fare il quinto di centrocampo, calciatore di gamba e con ottime qualità difensive e offensive, oltre ad essere un esperto sui calci piazzati. Il Napoli è pronto a piazzare il colpo.