“Accordo ad un passo col calciatore”: firmerà a breve un contratto stellare

Il Napoli è pronto a blindare un noto calciatore. L’accordo per il rinnovo sarebbe ormai ad un passo, con la firma che potrebbe essere in programma a breve.

Sono giorni molto importanti in casa Napoli. L’ottima inizio di stagione del club azzurro ha lasciato molto entusiasmo all’intero ambiente in vista del proseguo di stagione. Sebbene l’ultima sconfitta abbia “frenato” gli entusiasmi, la dirigenza e i tifosi sanno che la squadra ha le possibilità per giocarsi lo Scudetto fino alla fine. Ciò è stato reso possibile ovviamente da Antonio Conte, il quale ha ideato un piano molto importante per riportare il club ai vertici del campionato.

In primo piano, il tecnico ha ridato importanza ai giocatori chiave presenti in squadra. Naturalmente, si sta facendo riferimento anche a Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, è tornato a brillare in questa stagione anche se nell’ultimo periodo le difficoltà sono nuovamente aumentate. Il giocatore oltre al fattore campo starebbe monitorando con attenzione anche il proprio futuro. A tal proposito, nelle ultime ore, sarebbero emersi nuovi dettagli circa il possibile rinnovo del talento georgiano.

Rinnovo Kvaratskhelia, l’accordo è ad un passo: le ultime

Khvicha Kvaratskhelia vestirà la maglia del Napoli anche nelle prossime stagioni. Il calciatore azzurro è alle prese con un rinnovo contrattuale che però fin qui non era ancora decollato. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” negli ultimi giorni sarebbero emersi importanti novità circa il futuro del georgiano. Quest’ultimo, assieme al suo entourage, avrebbe (quasi) trovato l’accordo con il club azzurro per il prolungamento contrattuale. Dopo una fase molto complessa, le parti si sono nuovamente avvicinate e sembrerebbero ormai fiduciose per la chiusura definitiva della trattativa.

Si tratta, quindi, di una notizia molto importante per i tifosi e anche per Antonio Conte. Quest’ultimo, stravede per il calciatore e l’ha sempre considerato uno degli “intoccabili”. Al momento, resterebbero da limare solo gli ultimi dettagli ma l’operazione appare già ben avviata. Va ricordato che le richieste presentate dal giocatore sono state molto importanti, con uno stipendio garantito da circa 8 milioni di euro a stagione. D’altra parte, il Napoli era fermo a sei ma non è da escludere che le parti abbiano trovato un punto d’incontro.

Infatti, la decisione di rinnovare Kvaratskhelia è una dimostrazione molto importante da parte del club. Il nuovo contratto scadrà nel 2029, motivo per il quale il Napoli dimostra di avere un progetto molto chiaro e soprattutto lungo nell’immediato futuro prossimo. Le prossime ore saranno cruciali per capire quando ci sarà la firma ufficiale sul nuovo contratto.