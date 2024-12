“Gol nasce per colpa sua”: uno degli azzurri demolito dai quotidiani

Mattinata di pagelle dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio: uno degli azzurri ha avuto dei giudizi molti negativi dai quotidiani.

La sconfitta del Napoli contro la Lazio lascerà degli strascichi che evidentemente si misureranno nei prossimi giorni. Perdere due volte contro la stessa squadra, sia in Coppa Italia che in campionato, non sarà di sicuro qualcosa di facilmente digeribile per i tifosi azzurri, al netto di quella che è la situazione di classifica del Napoli che resta ampiamente positiva.

Antonio Conte dovrà ovviamente riflettere su cosa non ha funzionato e magari valutare anche quelle che sono state le prestazioni di alcuni calciatori. C’è chi stamattina è stato preso di mira già dai quotidiani, con pagelle particolarmente negative. Tra questi c’è David Neres, entrano nel finale di partita e di fatto non in grado di riuscire a dare quel supporto in più per aiutare la squadra a rimettere in piedi la partita del Maradona.

Napoli-Lazio, pagelle negative per David Neres

Il giocatore brasiliano ha avuto addirittura 4,5 dal Corriere dello Sport: “Dribbling suicida, nasce per colpa sua il gol della Lazio. Un colpo al cuore”, ha scritto oggi il quotando. Insufficienza anche per quanto riguarda La Gazzetta dello Sport: “Stavolta è il primo cambio, nel suo ruolo preferito. Ma da una sua percussione forzata parte la ripartenza fatale”, 5,5 il voto della rosea.

Insomma, giudizi negativi per il brasiliano che, però, al tempo stesso è stato difeso da molti tifosi sui social, visto che fino ad oggi quanto fatto dal’ex Benfica è stato assolutamente positivo, considerando anche il poco minutaggio avuto a disposizione.