Napoli, un talento della Primavera può lasciare a gennaio: l’annuncio

Un calciatore del Napoli Primavera, già vicino alla cessione ad agosto, potrebbe lasciare il club a gennaio: c’è l’annuncio del tecnico

Il Napoli Primavera vince anche contro il Cosenza e continua la sua marcia trionfante verso la vetta della classifica. Inutile nascondere le ambizioni della società partenopea, che ha posto chiaramente le basi per la promozione in Primavera 1, dove meriterebbe di stare un club importante come quello azzurro.

Nel post partita, mister Dario Rocco ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi:

“La squadra sta facendo bene, stiamo andando a mille e abbiamo grande voglia di allenarci e divertirci. Poi bisogna essere umili e rispettare gli avversari”

Nel corso dell’intervista, una domanda anche su Francesco Gioielli, fuoriquota del Napoli Primavera e prossimo a lasciare la formazione. Infatti, il giocatore classe 2004, già al termine dell’estate è stato vicinissimo a lasciare il Napoli in prestito, salvo poi complicazioni subentrate prima di un suo passaggio in prestito.

“Bisogna pensare prima al bene del ragazzo, poi a quello della squadra. Essendo un 2004, non potrà giocare le ultime sei gare. Al di là di questo, gli auguro di trovare una squadra. Chi lo prenderà farà un affare. Per quanto riguarda una sua sostituzione, la società sa che non averlo non sarebbe la stessa cosa. Vediamo cosa succederà”

Il centrocampista del Napoli Primavera è stato anche autore di una rete contro il Cosenza nel finale di gara, congelando di fatto il risultato sul 3-1.