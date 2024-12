Chi giocherà contro la Lazio? Conte allo scoperto in conferenza: la risposta

Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa di quest’oggi da Castel Volturno, ha parlato della sfida di giovedì contro la Lazio. Il tecnico parla anche delle possibili scelte.

Mancano poco più di quarantotto ore alla sfida di Coppa Italia contro la Lazio, ma i pensieri di Antonio Conte sono già tutti per la sfida di giovedì contro la Lazio. Il tecnico ha mandato un messaggio forte e chiaro all’ambiente, sottolineando anche con forza la necessità di creare delle giuste fondamenta per vincere (qui per rileggere tutta la conferenza)

Sarà turnover contro i biancocelesti? La risposta dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale sembra aprire alle rotazioni nel corso del suo intervento con la stampa a Castel Volturno.

Antonio Conte, interpellato dai giornalisti presenti in merito a un possibile turnover contro la Lazio, ha parlato di quelle possono essere le scelte in merito agli undici titolari.

Di seguito, quanto dichiarato:

“Per noi la partita più importante sarà quella di giovedì. Detto questo, farò delle scelte perché ci sono tanti calciatori in rosa. Questo buon inizio non è solo merito dei dodici, tredici giocatori che hanno preso parte, va suddiviso all’intera rosa e a chi ha messo intensità negli allenamenti. Se dico qualcosa è perché lo penso veramente. Testare veramente la crescita di tutto il gruppo è molto importante anche per capire se siamo ben attrezzati fino alla fine in caso di infortuni, o se dobbiamo guardarci intorno. I calciatori hanno dimostrato di avere questo spazio, sono sicuro di ricevere una grande risposta. Tutte le partite vanno giocate, contro il Modena abbiamo vinto solo ai rigori con la squadra titolare. Questa competizione mi dà l’opportunità di dare spazio a chi lo merita ma non ne ha trovato. Mancano due terzi di campionato, è giusto ponderare bene la situazione”.

“Questa partita non sarà un esame per nessuno, farò giocare chi merita questa possibilità. Dall’inizio a Dimaro, fino a oggi ho visto una grande crescita. Alle chiacchiere poi dobbiamo far corrispondere i fatti ed essere credibili. Mi sono espresso dicendo di essere contento della crescita del gruppo, il miglioramento del singolo è troppo importante per far crescere il gruppo. Non è un esame per nessuno ma l’opportunità per farmi capire che i giocatori ci sono. Non giocando in Europa abbiamo il vantaggio di giocare una volta a settimana, ma la rosa è strutturata per quello”.