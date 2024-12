“Ultimatum per un azzurro”, aumenta la tensione per il rinnovo: la decisione del Napoli

Sono ore molto calde in casa Napoli. La società azzurra è alle prese con un rinnovo che però non decolla.

In casa Napoli è partita la stagione dei rinnovi. Diversi azzurri hanno iniziato a trattare con la società per i rispettivi prolungamenti contrattuali. Concludere nuovi accordi non è mai semplice, ancor più se le parti hanno delle visioni molto diverse. Ad oggi, infatti, la dirigenza azzurra è focalizzata su una situazione molto delicata che al momento starebbe destando più di qualche preoccupazione.

Nel mirino di Aurelio De Laurentiis e non solo, c’è il rinnovo di Alex Meret. L’estremo difensore del Napoli sembra rinato con Antonio Conte, motivo per il quale gode della fiducia completa da parte del club. Non a caso, le trattative legata al rinnovo sono in corso da diverse settimane, ma l’accordo non è stato raggiunto. Nelle ultime ore, però, sarebbero emersi alcuni dettagli che sottolineerebbero un possibile ultimatum da parte della dirigenza.

Rinnovo Meret, ultimatum del Napoli: la scelta

In casa Napoli si continua a lavorare al rinnovo di Alex Meret. Come riportato da “Il Mattino” il futuro del portiere azzurro non sarebbe affatto scontato. La società e l’agente del calciatore Federico Pastorello hanno iniziato i colloqui diverse settimane fa, ma ad oggi non è presente alcun tipo di accordo. La dirigenza avrebbe presentato una proposta da ben 3 milioni di euro a stagione per le prossime quattro stagioni, ma non sarebbe ancora arrivata una risposta definitiva.

A tal proposito, i vertici del club hanno deciso di imporre un ultimatum al calciatore e al suo agente. L’offerta presentata non risulta essere più modificabile, motivo per il quale il futuro è tutto nelle mani di Alex Meret. C’è molta attesa per la risposta definitiva dell’estremo difensore, il quale assieme al suo agente starebbe valutando possibili offerte più vantaggiose provenienti da altri club.

Ad oggi, la situazione sarebbe quindi più delicata del prevista. Il Napoli non cambierà idea, motivo per il quale è previsto un dentro o fuori per l’estremo difensore. In caso di addio, la dirigenza dovrebbe piombare subito sul mercato per ingaggiare un nuovo estremo difensore. Al momento, la seconda scelta è rappresentata da Elia Caprile, il quale riveste il ruolo di vice Meret nella stagione in corso.

Naturalmente, il club non prenderà alcun tipo di decisione prima della risposta definitiva da parte del calciatore e il suo agente. Alex Meret e Federico Pastorello son chiamati a decidere se vestire o meno la maglia azzurra nelle prossime stagioni.